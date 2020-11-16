Haber Giriş: Kaynak: AA
Sarıkamış'ta kar 5 santimetreye ulaştı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Hançerli düzü mevkisinde yağan kar 5 santimetreyi buldu.
Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
[Fotoğraf: AA]
Vatandaşlardan Murat Dönmez, "Kar bu yıl geçen seneye göre geç yağdı" dedi.
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