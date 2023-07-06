İstanbul'da göçmen denetimi: 186 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri,, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Dün gündüz ve akşam saatlerinde Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

Denetimlerde, çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika kökenli 186 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sınırdışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İki günlük göçmen bilançosu 893

İstanbul polisi, 3 Temmuz’da Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirmiş, önceki günün gecesinde ise benzer uygulama Üsküdar, Küçükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy Esenler, Kağıthane, Bahçelievler, Ümraniye ve Güngören‘de yapılmıştı.

İki ayrı zaman aralığındaki faaliyetlerde 707 yabancı yakalanıp sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine bırakılmıştı.

Buna göre son iki gün içerisinde farklı zaman aralıklarında gerçekleştirilen aramalarda çoğunluğu Ortadoğu, Asya ve Afrika kökenli 893 illegal sığınmacı yakalandı.