İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas' kazasında tüm kusur araç sürücüsünde

İzmir- Aydın kara yolunda 30 Haziran'da meydana gelen kazada, Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobile, 19 yaşındaki Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı hafif ticari araç yandan çarptı.

Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşarak, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın kullandığı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Otomobilde bulunan Sibel Özer ile Şengül Akbaş'ın yaşamını yitirdiği, her iki araçta bulunan toplam 23 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer ile minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü tutuklandı

Kazada otomobile çarptıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp, gözaltına alındı. Koçak, sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koçak tutuklandı.

Kazayla ilgili tespit tutanağı da ortaya çıktı

Tutanakta, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar kusursuz olduklarının tespit edildiği belirtildi. Tüm kusurun ise hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi.