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Türkiye
DHA 06.07.2023 10:20

Kira zammı tartışmasında ev sahibi kiracıyı silahla yaraladı

İstanbul Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı.

Kira zammı tartışmasında ev sahibi kiracıyı silahla yaraladı
[Fotograf: DHA]

Gültepe Mahallesi'nde yaşanan olayda ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan'ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu.

Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan'a ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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