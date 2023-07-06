Tunceli'de toprak dam çöktü: 1 yaralı

İlçenin Akçapınar köyünde sabah saatlerinde Oktay Çeliker'e ait müstakil evin toprak damı çöktü.

Olayda hafif yaralanan Çeliker, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtulup dışarı çıkmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince gerekli tedavisi yapılan Çeliker, duydukları sesler üzerine uykudan uyandıklarını belirterek, "Bir anda evin damı çöktü, Allah'a şükür canımızı kurtardık. Ancak eşyalarımızın bir kısmı evin altında kaldı" dedi.