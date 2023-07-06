Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı.
112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu iyi.
Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.