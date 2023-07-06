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Türkiye
AA 06.07.2023 07:16

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada, olaya müdahale eden bir polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bıçakla yaralandı.

Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Yavuz Selim Mahallesi Açıksu Caddesi'nde akraba aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettikleri sırada 1 polis memuru kolundan bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri, bıçakla yaralanan biri polis 3 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Kavgayla ilgili soruşturma yapan ekipler, olaya karıştıkları belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan polis ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede boş kovanlar tespit etti.

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