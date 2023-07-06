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Türkiye
AA 06.07.2023 07:46

Manisa'da güreşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, güreş müsabakasına giden sporcuları taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Manisa'da güreşçileri taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 9 yaralı
[Fotograf: İHA]

Antalya'dan hareket ederek güreş müsabakasına katılacak sporcuları taşıyan ve plakaları henüz öğrenilemeyen M.H.O.'nun kullandığı minibüs, Denizli-Manisa karayolu Selimiye Mahallesi'nde R.U. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve Acil Kurtarma Sağlık (AKS) 110 ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü M.H.O. ile minibüste bulunan M.A., M.C.T., B.R.A., U.B., A.İ.U., E.K., M.L.Ç. ve C.O.A. yaralandı.

AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan minibüs sürücüsü ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Tır sürücüsü R.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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