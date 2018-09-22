İstanbul'da gece yüksek sesle müzik çalan mekanlara ceza

İstanbul'da canlı müzik çalan tekneler ve mekanlar tek tek ekipler tarafından denetlenerek, ses sistemleri ile ölçümler yapılıyor. Kurallara uymayanlara ise para cezası uygulanıyor.

Denetim, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılıyor.

Canlı müzik izin belgesi bulundurulması zorunlu

Cephesi yarı açık ve tam açık olan mekanlarda, gece yarısından sonra yüksek sesle müzik çalınması yasak. Ayrıca bu mekanlarda canlı müzik izin belgesi bulunması gerekiyor.

Kurallara göre işletmelerde uyarı levhası olması da zorunlu.

Kurallara uymayan mekanlara 29 bin lira ceza

''Dikkat, içerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır'' uyarı yazısı olmayan mekanlara da ceza uygulanıyor.

Denetimler düzenli olarak yapılıyor.

Kurallara uymayan mekanlara ise 29 bin 173 lira para cezası kesiliyor.

Kaynak: TRT Haber

