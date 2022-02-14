Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu gizli sorumlu olduğu iddia edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu gizli yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul ve Bursa'da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: İstanbul FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü
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