İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Polis Koleji ve Polis Akademisi öğrencilerinden sorumlu gizli yönetici olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul ve Bursa'da bugün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.