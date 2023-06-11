Çok Bulutlu 22.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.06.2023 09:26

İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan yangın hala devam ediyor. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye uğraşırken, çalışmalar sırasında binada çökmeler de meydana geldi.

İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor

Başakşehir-İkitelli'de 6 katlı fabrikanın üst katında plastik enjeksiyon ve karton malzemelerinin bulunduğu alanda akşam saatlerinde yangın çıktı.

 



İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesine rağmen alevler binanın başka bir bölümüne de sıçrayarak yayıldı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

8 işçi kurtarıldı

Yangının ilk saatlerinde çatıda mahsur kalan 8 işçi ekipler tarafından kurtarıldı.

İlk anlarda kontrol altına alınan yangın daha sonra yeniden büyüdü,,binanın tamamını sardı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Duvarlarında çökme yaşandı

Yangın sırasında fabrikanın duvarlarında çökme yaşandı.

İstanbul Valisi Davut Gül yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için saatlerdir mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarına Emniyet'e bağlı TOMA araçları da destek veriyor.

ETİKETLER
İstanbul İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:47
Erzurum'da 4,6 büyüklüğünde deprem
10:35
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
10:32
Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü: 1100 yıllık İncil ele geçirildi
10:25
Minibüsle çarpışan otomobil dereye düştü
10:24
Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
09:41
19 milyon öğrenci için son hafta: Yaz tatili 16 Haziran'da başlıyor
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı
Manchester City'nin şampiyonluğu Taksim'de kutlandı
FOTO FOKUS
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
Kayseri'de sel istinat duvarını böyle yıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ