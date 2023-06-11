Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Kuşadası ilçesine 9,98 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [09.98 km] Kuşadası (Aydın)
Tarih:2023-06-11
Saat:07:42:00 TSİ
Enlem:37.754 N
Boylam:27.122 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/JZDFIVjzur@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi