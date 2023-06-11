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Türkiye
TRT Haber 11.06.2023 07:47

Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kuşadası Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.42'de Kuşadası Körfezi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,52 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Kuşadası ilçesine 9,98 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

 

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