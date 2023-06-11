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Türkiye
TRT Haber 11.06.2023 07:58

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

 

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