Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

Adana'da saat 7.47'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 4,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2023-06-11
Saat:07:47:13 TSİ
Enlem:37.888 N
Boylam:36.236 E
Derinlik:4.85 km
Detay:https://t.co/OWAEUL93Rv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi