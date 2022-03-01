İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir erkek kuaförüne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Kuaför'de bulunan 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.