Haber Giriş: 1 Mart 2022 Salı 00:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da erkek kuaförüne silahlı saldırı: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da bir erkek kuaförüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir erkek kuaförüne kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Kuaför'de bulunan 5 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Bireysel Silahlanma Polis
Sıradaki Haber
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 36 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz