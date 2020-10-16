İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında gece saatlerinde düğmeye bastı.

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında yer almış ve Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren 14'ü yabancı uyruklu, 17 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilere yönelik, İstanbul'un 10 ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda pasaportlar, dijital malzeme ve bir miktar para ele geçirildi.