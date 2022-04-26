Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1552. Sokak'ta, 6 katlı bir binanın üçüncü katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının başladığı katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilendikleri tespit edilen bina sakinleri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.