Tokat polisi, teknik ve fiziki çalışma sonunda şüphelilerin devlet kurumlarında

iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Zanlıların 160 kişiyi toplam 1 milyon 350 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.