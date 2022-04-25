Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 23:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kamuda iş vaadiyle milyonluk vurgun: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta, kamuda iş bulma vaadiyle 160 kişiyi toplam 1 milyon 350 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Tokat polisi, teknik ve fiziki çalışma sonunda şüphelilerin devlet kurumlarında
iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yaptığını tespit etti.
Zanlıların 160 kişiyi toplam 1 milyon 350 bin lira dolandırdığı belirlendi.
Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Etiketler: Tokat Dolandırıcılık
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