Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma", "Örgüte bilerek isteyerek yardım etme" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri, bu kapsamda HDP Doğubayazıt İlçe Teşkilatı binası ile 4 farklı adreste arama yaptı.

Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçiren ekipler, zanlılardan G.Ö., B.Ö. ve M.T.'yi gözaltına aldı.

Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.