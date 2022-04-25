Tire-Ödemiş kara yolundaki bir kağıt fabrikasında hurda kağıtların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.