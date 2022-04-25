Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de fabrika yangını
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Tire-Ödemiş kara yolundaki bir kağıt fabrikasında hurda kağıtların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyümesinin ardından fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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