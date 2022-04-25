Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 20:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de traktör devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde A.V.Ö.'nün kullandığı, römorku odun yüklü traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Devrilen traktörün altında kalarak sıkışan yolcu G.N., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada hafif yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Balıkesir İş Kazaları Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:45
- 20:28
- 20:33
- 20:26
- 20:24
Sıradaki Haber
Sivas'ta otomobil devrildi: 9 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz