Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki eğitim uçağının düşme anı kamerada
Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düşen eğitim uçağının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde caddede yürüyen vatandaşların olay öncesi kaçışmaları ve uçağın düşme anı ile çıkan yangınlar yer alıyor.
Uçağının düşmesi sonucu yangın çıkmış, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.
Yangını söndüren ekipler, eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Etiketler: Bursa Uçak Kazası
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