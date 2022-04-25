Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarda Açıkağıl Mahallesi’ndeki caminin çatısı uçtu.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Caminin hasar görmesi nedeniyle Muhtar Selahattin Pulat, müftülük ve belediye yetkililerinden yardım istedi.

Caminin çatısı onarıldı

Harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caminin çatısını yeniden yaptı.

Yetkililere teşekkür eden Muhtar Pulat, ''Olayın yaşandığı gün mahallede değildim. Ama bana bildirilmesi üzerine ben de müftülük ve belediye yetkililerini arayarak yardım istedim. Çatı ustası, eksik malzemeler, hemen gönderdi ve kısa zamanda onarım çalışması tamamlandı. Emeği geçen belediye ekiplerine ve kaymakamımıza Açıkağıl Mahallesi adına teşekkür ederim'' dedi.