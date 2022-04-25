Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobil devrildi: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobildeki 5'i çocuk 9 kişi yaralandı.
Hüseyin D. yönetimindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Yıldızeli ilçesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Döndü Dündar, Münire Dündar, Hüseyin Dündar, İsmet Dündar, Afra Su Dündar, Gülpembe Kale, Yurdagül Seher Kale ve Zümra Miraç Kale yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Ambulans Trafik Kazası
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