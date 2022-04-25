Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 165 gram metamfetamin ve satışa hazır halde paketlenmiş esrar, eroin, bonzai ile sentetik haplar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.