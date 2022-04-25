Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 21:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı.
Kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. ile babası Hasan M. yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti.
Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.
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