Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Yavuz Emre Ö.'ye ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın 3 iş yerine daha sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sırasında yaralanan olmadı. 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.