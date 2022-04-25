Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da yangın: 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bir lastik dükkanında yangın çıktı. 3 iş yerine daha sıçrayan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Yavuz Emre Ö.'ye ait lastik dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın 3 iş yerine daha sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sırasında yaralanan olmadı. 4 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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