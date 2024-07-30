Açık 30.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.07.2024 09:41

İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oldu

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili olurken, trafikte aksamalar yaşandı.

İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oldu
[Fotograf: AA]

Kentte Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinden itibaren başlayan yağış, yerel olarak aralıklarla devam etti.

Başakşehir, Bayrampaşa, Bahçelievler, Esenler, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu ilçelerinde zaman zaman sağanak şeklinde görülen yağış nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kağıthane ve Sarıyer'ın bazı bölgelerinde de kısa süreli yağış etkili oldu.

İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oldu

Beyoğlu'nda yollarda su birikintileri oluştu, bazı vatandaşlar sağanaktan şemsiyeyle korunmaya çalışırken, bazıları ise tentelerin altına sığındı.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, su birikintilerinin oluştuğu yollarda yavaş ilerleyebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 09.20 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 56 ölçüldü.

ETİKETLER
İstanbul Yağış Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da yasaklı sulak alanlara giren 34 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
Elektrikte abone sayısı 50 milyonu geçti
12:52
Türkmenli Göleti'nin su seviyesi kuraklık nedeniyle azaldı
12:45
Başıboş köpekler kediye saldırdı
12:21
Bolu'da çevreyi kirleten beyaz et firmalarına 4,6 milyon lira ceza
12:16
Bakanlık, stok bilgisi paylaşmayan e-ticaret firmalarını uyardı
12:10
Enerji filosunun yeni üyesi Türkiye'ye doğru yola çıktı
Arktik Okyanusu küçülüyor, Atlantik Okyanusu büyüyor
Arktik Okyanusu küçülüyor, Atlantik Okyanusu büyüyor
FOTO FOKUS
Zabıtanın dikkati PKK/KCK'lı teröristin yakalanmasını sağladı
Zabıtanın dikkati PKK/KCK'lı teröristin yakalanmasını sağladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ