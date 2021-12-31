İstanbul'da aynı suçtan biri 37, diğeri 28 kez gözaltına alındı
İstanbul'da park halindeki otomobillerden `hayalet gösterge` başta olmak, çeşitli malzemeler çalan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin aynı suçtan daha önceden 27 diğerinin ise 36 kez yakalandığı ortaya çıktı.
Gaziosmanpaşa'da yaşayan C.C. park ettiği otomobilin yanına geldiğinde aracının soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur C.C. Karayolları Mahallesi'nde akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah geldiğinde kapısının açık olduğunu ve içinden `Hayalet Gösterge` olarak bilinen elektronik sistemin çalındığını söyledi.
Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada, hırsızlık anının bir işyerinin güvenlik kamerası yansıdığı tespit edildi.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerinin tespit ettikleri şüphiler 25 yaşındaki E.Y. ile 40 yaşındaki Aydın Y. gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden E.Y.'nin daha önceden aynı suçtan 27 kez, Aydın Y.'nin ise 36 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca tehdit, yaralama, motosiklet hırsızlığı suçlarından da polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.Y., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Aydın Y. tutuklandı.
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