Gaziosmanpaşa'da yaşayan C.C. park ettiği otomobilin yanına geldiğinde aracının soyulduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur C.C. Karayolları Mahallesi'nde akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah geldiğinde kapısının açık olduğunu ve içinden `Hayalet Gösterge` olarak bilinen elektronik sistemin çalındığını söyledi.

Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada, hırsızlık anının bir işyerinin güvenlik kamerası yansıdığı tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerinin tespit ettikleri şüphiler 25 yaşındaki E.Y. ile 40 yaşındaki Aydın Y. gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden E.Y.'nin daha önceden aynı suçtan 27 kez, Aydın Y.'nin ise 36 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ayrıca tehdit, yaralama, motosiklet hırsızlığı suçlarından da polise geliş kayıtları bulunduğu öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.Y., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Aydın Y. tutuklandı.