İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri, yılbaşı öncesi trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek ve vatandaşların emniyetli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kent genelinde denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yoğun olarak kullanılan İzmir'in Menemen, Foça ve Aliağa ilçelerini bağlayan kara yolu güzergahlarında önlem alındı ve uygulama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopterle de kentteki trafik yoğunluğu havadan kontrol edildi. Kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yoğunluğun oluştuğu noktalara da yer ekipleri yönlendirildi.