İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemek için çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Güvenli ve Yılmaz köyleri kırsalında dün İHA desteğiyle yapılan operasyonda 103 kilo 500 gram eroin, 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucunun taşınması için kullanılan 3 at ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.