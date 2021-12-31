Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de İHA destekli operasyon: 103 kilo eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonda 103 kilo 500 gram eroin ile 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemek için çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Güvenli ve Yılmaz köyleri kırsalında dün İHA desteğiyle yapılan operasyonda 103 kilo 500 gram eroin, 10 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucunun taşınması için kullanılan 3 at ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari İnsansız Hava Aracı (İHA) Uyuşturucu
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