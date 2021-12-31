Bağcılar Fatih Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 4'ncü katında yangın çıktı. Elektrik kablolarından çıktığı öğrenilen yangının çıktığı dairede yaşayan kadın, dumanları gördükten sonra 3 çocuğunu da alarak binadan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada, yangının çıktığı dairenin alt katında yaşayan Nebahat İ., fenalaştı.

Binadan çıkarılan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Yangın, çevredeki binalardan cep telefonuyla görüntülendi.