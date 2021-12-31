Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'dan 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 105 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doğu illerinden batıya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine polis ekiplerince uygulama noktasında önlem alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince uygulama noktasında durdurulan tırda yapılan aramada özel bölmelere zulalanmış 105 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kaş'ta heyelan meydana geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz