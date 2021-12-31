Yargı Reformu Stratejisi kapsamında üçüncü yargı paketiyle hukuk sistemine kazandırılan e-Duruşma, COVID-19 salgını döneminde avukatlardan ilgi görmeye devam ediyor.

İlk olarak 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-Duruşma, Adalet Bakanlığı'nca 2021'de 81 il geneline yaygınlaştırıldı. Çalışmalar sonucu e-Duruşma, 2 bin 37 hukuk mahkemesinde uygulanabilir hale geldi.

Uygulamanın başladığı 2020'deki yaklaşık 4 aylık süreçte 1278 e-Duruşma yapıldı, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla bu sayı 2021'de 53 bin 799'a yükseldi.

Bugüne kadar bu yöntemle görülen duruşma sayısı 55 bin 77 olarak kayıtlara geçti.

e-Duruşma için UYAP'tan talep gönderilmesi gerekiyor

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi Avukat Portalı'ndan (UYAP) duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

e-Duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.