İlçeye bağlı Pınaraltı Mahallesi'ndeki Pınaraltı İlkokulu çevresinde başıboş gezen köpeği fark eden okul müdür yardımcısı Zafer Demir, durumu Of Belediyesi'ne bildirdi.

Okula gelen Of Belediyesi Sokak Hayvanları ekipleri, pitbull cinsi köpeği kontrollü şekilde yakalayarak araca bindirdi. Belediyenin hayvan barınağına götürülen köpeğin sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

"Öğrenciler tedirgin oldu"

Pınaraltı İlkokulu Müdür Yardımcısı Zafer Demir, köpeğin bir süredir okul çevresinde dolaştığını, öğrencilerin tedirgin olması üzerine yetkililerle iletişime geçtiklerini söyledi.

Ekiplerin hızlı bir şekilde okula geldiklerini anlatan Demir, "Köpeği daha önce okul önünde gördük. Sahipli olabileceğini düşündük ve bir süre gözlemledik. Ancak bugün de gelince sahipli olmadığını ve tehlike oluşturabileceğini düşünerek belediyeyi aradım. Hemen geldiler ve köpeği barınağa götürdüler. Gündemde olan bir konu ve tehlike oluşturabileceğini düşündük" diye konuştu.