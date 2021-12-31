Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otobüs şoföründen engelliye yardım eli
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin otobüs şoförü, tekerlekli sandalyesiyle ters yönde giden engelliyi kaldırıma çıkardı.
TOKİ Akpınar-Umuttepe seferinde çalışan halk otobüsünün şoförü Hakan Yıldırım, Orduevi mevkisinde engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle ters yönden geldiğini gördü.
Yıldırım, aracını güvenli şekilde durdurduktan sonra yolculara bilgi verip aşağı indi.
Sürücü Yıldırım, çevreden geçenlerin yardımıyla engelli vatandaşı kaldırıma çıkararak güvenli şekilde yoluna devam etmesini sağladı.
Olaya şahit olan vatandaşlar, 153 Çağrı Merkezi'ne mesaj atarak, duyarlı davranışından dolayı Yıldırım'ı kutladı.
Etiketler: Kocaeli Engelliler
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