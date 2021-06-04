İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

120 bin 888 kişinin GBT sorgulaması yapıldı

Denetimlerde 120 bin 888 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 378 kişi ile yoklama kaçağı 172 kişi yakalandı.

Uygulamada yapılan aramalarda 48 ruhsatsız tabanca ile 180 mermi, 9 kilo 101 gram uyuşturucu madde, 10 bin 566 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 71 lira ile 100 dolar ele geçirildi.

10 araç trafikten men edildi

Denetimlerde 20 bin 409 araç ve 425 motosiklet kontrol edilirken, 706 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 10 araç trafikten men edilirken, 95 bin 627 lira ceza uygulandı.

Uygulamada, 533 umuma açık yer denetlenirken 2 iş yeri ile 2 kişiye idari işlem yapıldı, 4 bin 950 lira ceza kesildi.