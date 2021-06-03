İş Merkezinin E blokunda yer alan kimyasal üretim merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin 5 buçuk saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmaları için alana geldi.

İlk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı yangında bazı itfaiye görevlileri dumandan etkilendi.

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız olay yerinde

Yangın alanında incelemelerde bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık üç saattir alanda olduklarını söyledi.

Yıldız, "Bu süreç içerisinde Keçiören, Mamak ve Sincan Belediye itfaiyelerinin de sürece destek verebileceğini ifade ettik. Büyükşehirin bu noktada henüz ihtiyaç olmadığı şeklinde bir geri dönüşü oldu." diye konuştu.

Orman Genel Müdürlüğünden de bir aracın ihtiyaç halinde müdahale için bekletildiğini bildiren Yıldız, yangın nedeniyle iş yerleri zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

ABB 80 araç ve 450 personelle yangına müdahale etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına 80 araç, 450 personel ile müdahale edildiğini, yangından etkilenen başkentlilere de maddi ve manevi destekte bulunacaklarını bildirdi.