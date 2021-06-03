Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da askeri tır fabrikanın duvarına çarptı: 2 şehit
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde askeri tırın çırçır fabrikasının duvarına çarpması sonucu 2 asker şehit oldu.
Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda seyir halindeki askeri tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki çırçır fabrikasının duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yangın çıkan tırın üzerine fabrika duvarının bir kısmı devrildi.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık ekipleri tırdaki 2 askerin şehit olduğunu belirledi.
Etiketler: Şehit Trafik Kazası
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