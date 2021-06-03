Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te gıda zehirlenmesi şüphesi: 33 kişi hastaneye kaldırıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 33 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye gitti.
Fabrikadaki 33 işçi, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile iş yeri hekimine müracaat etti.
İlk tetkikleri yapılan işçiler daha sonra Karabük ve Safranbolu'daki hastanelere sevk edildi.
İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüğü ekipleri, fabrikada çeşitli ölçümler yaptı, su ile gıda numuneleri aldı.
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