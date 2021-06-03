Ankara'da kimyasal madde üreten iş yerinde yangın
Ankara'da kimyasal madde üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Yoğun siyah dumanların yükseldiği binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Klor maddesi üretildiği öğrenildi
İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.
Ankara'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının büyüme riski nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltılıyor.https://t.co/L3QlJuj3VB pic.twitter.com/vZ3blzXP3k— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021
Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.
Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.