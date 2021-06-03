Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi'nde bulunan ATB İş Merkezinin E bloğunda yer alan kimyasal üretim merkezinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Klor maddesi üretildiği öğrenildi

İş yerinin geniş alanda olması nedeniyle, itfaiye ekipleri müdahale etmek için 4 istasyondan daha takviye ekip istedi.

Ankara'da kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının büyüme riski nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltılıyor.https://t.co/L3QlJuj3VB pic.twitter.com/vZ3blzXP3k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021

Yangının çıktığı iş yerinde, klor maddesinin üretildiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Polis ekipleri, ilk belirlemelere göre ölü ve yaralının bulunmadığı olay yerinde, yangının büyümesi ihtimaline karşı çevredeki iş yerlerini boşaltma çalışmasını sürdürüyor.