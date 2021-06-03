Antalya'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkmaya hazırlanan yolcu uçağında kapılar kapandıktan sonra üç kadın yolcu, bir erkek yolcunun kendilerini sözle ve gözle taciz ettiğini ileri sürüp şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine uçağa gelen polis, kadın yolcuları taciz ettiği ileri sürülen kişiyi uçaktan indirip ifadesini almak üzere havalimanı polis merkezine götürdü.

Uçak yaşanan olaylar sebebiyle yaklaşık 50 dakika sonra yoluna devam ederken, gözaltına alınan şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bu arada bazı yolcular ise gecikmeye tepki gösterdi.