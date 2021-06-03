Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eski eşini darp eden İbrahim Zarap'ın cezası belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'un Canik ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde eski eşini darp eden İbrahim Zarap, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 10 yıl, "mala zarar verme" suçundan da 4 ay olmak üzere 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılr geliyor...
Etiketler: Samsun
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