Bitlis'te devam eden Eren-11 operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Cahit Çelik için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Cahit Çelik, törenin ardından Mutki ilçesine bağlı Erler köyünde toprağa verildi.

[Fotoğraf: DHA]

29 yaşındaki şehit güvenlik korucusu evli ve 4 çocuk babasıydı.