Eren-11 Operasyonu, jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam ediyor.

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu operasyonda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.