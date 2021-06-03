Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren-11 Operasyonunda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren-11 Operasyonu, jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam ediyor.
Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu operasyonda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, 2 jandarma personelinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Son Dakika
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