Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla madalyalı jimnastikçilere başarılar diledi.

Paylaşımda, "Dün jimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliye'de misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım" ifadelerini kullandı.