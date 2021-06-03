Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli sporculara başarı diledi
[Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabul ettiği Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alan jimnastikçilerle ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunarak başarı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla madalyalı jimnastikçilere başarılar diledi.
Paylaşımda, "Dün jimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliye'de misafir ettik. Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor. Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım" ifadelerini kullandı.
Dün cimnastik dalındaki uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil eden gurur kaynağımız sporcularımızı Külliyede misafir ettik.June 3, 2021
Gençliğin gücü ve Türkiye sevgisi bir araya gelince, hem onların hem bizim gözlerimizin içi gülüyor.
Başarılarınız daim olsun güzel evlatlarım.
Etiketler: Cimnastik Recep Tayyip Erdoğan
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