Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 15:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Diyarbakır'ın Çermik ilçeleri arasındaki yolda bulunan köprüden araç düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralı.
Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde, Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düştü.
Şanlıurfa Siverek ile Diyarbakır'ın Çermik ilçeleri arasındaki yolda araç köprüden düştü. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. pic.twitter.com/Xer7olkXDg— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021
Attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bir de çocuk olduğu tahmin ediliyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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