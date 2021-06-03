Siverek- Çermik yolunun 25'inci kilometresinde, Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düştü.

Şanlıurfa Siverek ile Diyarbakır'ın Çermik ilçeleri arasındaki yolda araç köprüden düştü. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. pic.twitter.com/Xer7olkXDg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021

Attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 4 kişi, hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında bir de çocuk olduğu tahmin ediliyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.