Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 1,3 milyon lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nde deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 301 bin lira ceza kesildi.
Kocaeli'nde deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor.
İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, körfeze dökülen suları ve gemileri kontrol ederken, Demiryeri mevkisinde Türk bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti.
[Fotoğraf: AA]
Deniz uçağının ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Demirli bulunan kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirleyen ekipler, gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uyguladı.
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