ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi Marmara'yı komaya sokan deniz salyası oluşumunu yerinde takibe aldı. TRT Haber, Bilim-2 gemisinin çalışmalarını görüntüledi.

Marmara Denizi'nin birçok noktasında, şubat ayından bu yana, canlı organizmaların en basit şekilde artık yaşamayan organik atığı olan salya oluşumlarının görülmeye başlanmasının ardından gözler, bilim dünyasının bu konudaki çalışmalarına çevrildi.

TRT Haber, ODTÜ gemisinde. ODTÜ araştırma gemisi, Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor. Alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalıştayına sunulacak. pic.twitter.com/xSMZ76QbVb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 3, 2021

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün seyrüseferdeki Bilim-2 araştırma gemisi de Marmara'yı komaya sokan deniz salyası oluşumunu 100 noktada takibe aldı.

Araştırmanın sonuçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yarın yapılacak çalıştayında paylaşılacak.

[Fotoğraf: AA]

“Kirlilik ana odağımız”

Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Enstitü Müdürü Barış Salihoğlu, Bilim-2 gemisinde Marmara Denizi’nde yürüttükleri çalışmalarını anlattı:

“Özellikle son dönemde Çevre Bakanlığıyla ortak çalışarak, Marmara Denizi’ndeki tüm ekosistem durumunu anlamak üzerine sonuçları bilgisayar ortamında modelleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Marmara Denizi’nin fiziksel özelliklerinden kirliliğine yani A’dan Z’ye tüm faktörlerini çalışarak ortaya koyuyoruz. Sonuçları da modellerde ortaya koyuyoruz. Son dönemlerdeki kirlilik de bu projenin ana odağı.

Gemideki cihazımızın sudan aldığı suyun kalitesine yönelik besin tuzları, oksijen oranı, canlıların durumu gibi örnekleri laboratuvara göndererek, sonuçları elde ediyoruz. Önceliğimiz mevcut oksijen ve besin tuzları yani kirliliğin durumunu ortaya koymak. Aldığımız sonuçları da modelleyerek sonuçları paylaşıyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

“Müsilaj sadece işin görünen yüzü”

Prof. Dr. Salihoğlu, "Marmara’daki mevcut durumu ortaya koyduklarını söyleyerek, “Hangi şartlarda Marmara’nın oksijen seviyesini artırıp, iyileştirebiliriz sonuçlarını elde ettik. Çalıştayda paylaşacağız” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Marmara’nın bütün yapısını ve ekosistemini doğru anlamadığınız sürece müsilaj sadece işin görünen yüzü. Bütün problemleri ancak teknolojileri kullanarak ele almak gerekiyor. Bu yüzden teknolojik gemiler çok önemli.”

Acil Eylem Planı 6 Haziran'da paylaşılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deniz salyalarına karşı Acil Eylem Planı hazırlandığını belirterek, "Pazar günü müsilaja ilişkin çalışma neticesinde yapacağımız çalışmaları, atacağımız adımları da milletimizle paylaşacağız" dedi.