Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın ırmağında oluşan köpükler dikkat çekti
Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın ırmağında beyaz köpükler oluştu. Yetkililer, köpüğün nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
Bartın Irmağı’nın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi’ndeki Çağlayan mevkiinde birleşen kısmında sabah saatlerinde köpüklenmeler oluşmaya başladı.
Beyaz köpükler ırmak yüzeyinin geniş bir kısmını kapladı.
Irmağın üzerindeki yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 14:32
- 14:15
- 14:11
- 14:18
- 14:20
Sıradaki Haber
ODTÜ deniz salyası çalışmasını Bakanlığın çalıştayına sunacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz