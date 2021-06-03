Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 14:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bacağı boruya sıkışan çocuk böyle kurtarıldı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, oyun oynarken bacağı sitenin su tahliye borusuna sıkışan 2 yaşındaki Miran'ı yaralanmadan kurtardı.
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Peyas Mahallesindeki sitede bir çocuğun bacağının su tahliye borusuna sıkıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, küçük Miran’ın bacağının sıkıştığı alanda güvenlik önlemi aldı.
Çocuğun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle gerçekleştiren ekipler, tahliye borusunun etrafındaki kilitli parke taşlarını kırmaya başladı.Kurtarma çalışmaları esnasında annesi, küçük çocuğu cep telefonunda video izleterek sakinleştirmeye çalıştı.
Miran, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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