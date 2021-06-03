Türkiye'nin tuz deposu, flamingoların besin kaynağı, çok sayıda göçmen kuşun da uğrak yeri...

Doğal güzelliğiyle büyüleyen Tuz Gölü'nü korumak için Konya'da harekete geçildi.

4 su arıtma tesisinin temeli atıldı

Yapımı planlanan 4 su arıtma tesisinin temeli atıldı.

Kulu ilçesinde Ömeranlı ve Tuzyaka, Cihanbeyli'de de merkez ve Gölyazı arıtma tesislerin yapımına başlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Burada ileri biyolojik arıtma gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah Ömeranlı'daki atık sular arıtmadan sonra güvenilir bir şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edilmiş olacak. Tuz Gölü'nü korumak çevreyi korumak hepimizin görevi" dedi.

Tesislerin yatırım bedeli 37 milyon lira

37 milyon liralık yatırım için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe desteği alındı.

Tesislerde yapılacak ileri biyolojik arıtma sayesinde Tuz Gölü'nün doğal güzelliği korunacak.